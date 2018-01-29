Муаммар Каддафи хотел купить "Манчестер Юнайтед" в 2004 году

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Ныне покойный глава Ливии Муаммар Каддафи в свое время собирался приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Ливийский государственный и военный деятель, по данным издания The Sunday Times, намеревался стать владельцем клуба в 2004 году.

Согласно информации, которая оказалась в распоряжении у издания, финансист Мехмет Далман посещал Ливию для того, чтобы обговорить детали сделки с Каддафи. Глава Ливии планировал купить около тридцати процентов акций "Манчестера Юнайтед", то есть выкупить пакет, который в те времена контролировали Джон Маньер и Джей Пи Макманус.

"Люди даже и не осознают в полной мере, что сделка с ливийцами была чрезвычайно близка. То есть, мы были буквально в нескольких часах от ее окончательного оформления. И я не преувеличиваю", — говорит Далман.

О сделке говорил и Саади Каддафи, сын ливийского лидера. "Я сказал отцу, что собираясь приобрести "Манчестер Юнайтед", он будто бы намеревается купить английскую церковь. То есть, это была бы просто фантастическая сделка. Это ведь очень, очень-очень дорогой клуб", — отметил Саади.

И действительно — "Манчестер Юнайтед", по данным консалтинговой компании Deloitte, является самым прибыльным ФК в мире. В сезоне 2017/17, например, клуб принес своим владельцам почти семь сотен миллионов евро.