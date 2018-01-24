Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено

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Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года нет, сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР).

Во вторник на Первом канале появилась информация, что болельщикам запретят проносить на Игры-2018 российский флаг, так как Россия не является участником Олимпиады. Официального комментария Международного олимпийского комитета (МОК) на эту тему пока получить не удалось, пишет ТАСС.

Как говорится в заявлении ОКР, оргкомитет Игр в Пхёнчхане внес в свод правил для болельщиков пункт о запрете зрителям флагов государств не принимающих участия в соревнованиях. Данный пункт предусматривает возможные ограничения для представителей стран, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

"Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года", - сказано в сообщении.

Также в сообщении говорится, что рабочая группа ОКР обратилась в МОК за официальным подтверждением по данному вопросу с учетом того, что российская команда выступит в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом. Отмечается, что ответ от МОК ожидается до конца недели.

5 декабря исполком МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить в Олимпиаде-2018 под флагом своей страны и в полном составе. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.