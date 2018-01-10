Российских лыжников оставили без Олимпиады-2018

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Руководитель ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) Елена Вяльбе заявила, что лыжники из Российской Федерации, которых Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских Играх, не смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхан даже если Спортивный арбитражный суд вынесет решение в их пользу.

Соответствующее заявление Вяльбе было распространено телеканалом RT. Глава ФЛГР отмечает, что апелляции, которые ее организация подала в Спортивный арбитражный суд, не помогут российским лыжникам поучаствовать в Играх-2018.

"Получается, что наши атлеты, которых отстранил МОК, лишены права на участие в соревнованиях международного уровня. Фактически, они просто не смогут участвовать в Играх в Пхенчхане. То есть, даже если CAS вынесет положительное для нас решение по апелляциям, лыжники все равно не поедут в Корею", — говорит Вяльбе.

МОК, напомним, сообщил об отстранении российской олимпийской сборной от участия в ОИ-2018 пятого декабря 2017-го. Спортсмены из России смогут принять участие в Играх под нейтральным флагом, однако для этого им предстоит доказать свою непричастность к допинговым махинациям.