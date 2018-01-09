На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР

КНДР направит на Олимпиаду 2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо.
Об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.
По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся во вторник переговоров на министерском уровне в пограничном пункте Пханмунджом. О том, намерена ли КНДР направить своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается.
Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник утром, напоминает ТАСС. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров, как было объявлено ранее, стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
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