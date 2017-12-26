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МОК не понравился цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на Олимпиаде 2018

Понедельник, 25 Декабря 2017 14:08
МОК не понравился цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на Олимпиаде 2018 Фото из открытых источников

В Международном олимпийском комитете и Международной федерации санного спорта выбрали дизайн формы для российских саночников.

 

Изначально планировалось, что цвет бобов будет таким же красным, как и полоса на флаге России, но в МОК попросили отдать предпочтение другим оттенкам красного, сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

 

Учитывая эту просьбу, в национальной команде по санному спорту выбрали форму бургундского цвета (близок к темно- красному, бордовому).

 

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета запретил спортсменам из РФ выступать на ОИ-2018 под флагом своей страны. На форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости МОК

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