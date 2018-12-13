Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции

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Правоохранители Южно-Африканской Республики сообщили об итогах суда над "народным целителем" Нино Мбата и его помощником Лунгисани Магубани. За убийство и каннибализм "целителей" приговорили к пожизненному лишению свободы.

Нино Мбата и Лунгисани Магубани варварски убили и частично съели человека по имени Зенеле Хлатшвайо, о котором мы, кроме этого печального факта, больше ничего не знаем. Интересно, что полиция вряд ли сумела бы выйти на след Мбата, если бы он сам не пришел в участок.

"Целитель", при этом, принес с собой пакет с руками и ногами убитого, и заявил, что "устал есть человечину". Полицейские сперва подумали, что это забавный розыгрыш, но на всякий случай посетив жилище колдуна, выяснили, что никаким розыгрышем тут даже и не пахнет. А чем пахнет — мы, из соображений цензуры, писать не будем.