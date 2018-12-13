Четверг 13 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции

Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции

Четверг, 13 Декабря 2018 10:44
Народный целитель устал быть каннибалом и сдался полиции Фото из открытых источников

Правоохранители Южно-Африканской Республики сообщили об итогах суда над "народным целителем" Нино Мбата и его помощником Лунгисани Магубани. За убийство и каннибализм "целителей" приговорили к пожизненному лишению свободы.

 

Нино Мбата и Лунгисани Магубани варварски убили и частично съели человека по имени Зенеле Хлатшвайо, о котором мы, кроме этого печального факта, больше ничего не знаем. Интересно, что полиция вряд ли сумела бы выйти на след Мбата, если бы он сам не пришел в участок.

 

"Целитель", при этом, принес с собой пакет с руками и ногами убитого, и заявил, что "устал есть человечину". Полицейские сперва подумали, что это забавный розыгрыш, но на всякий случай посетив жилище колдуна, выяснили, что никаким розыгрышем тут даже и не пахнет. А чем пахнет — мы, из соображений цензуры, писать не будем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости людоеды
Главное за сутки
В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется. По информации…
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС…
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД…
Читайте также
В Киргизию попытались провезти 10 быков в салоне Mercedes В Киргизию попытались провезти 10 быков в салоне Mercedes Сотрудники Пограничной службы Республики Казахстан задержали контрабандиста, который пытался провезти на территорию Киргизии десять быков в салоне автомобиля Mercedes-Benz 313 (Sprinter). Инцидент на границе, как уточняют казахстанские пограничники, произошел на…
В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть Сотрудники Следственного управления СК РФ по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели шестилетнего жителя села Верхний Кукут — мальчик вышел из дома ночью и направился к дому дедушки,…
Мужчина пытался убить женщину за наведение порчи на его семью Мужчина пытался убить женщину за наведение порчи на его семью 59-летний житель Татарстана пытался убить женщину, которая, как он был уверен, навела порчу на него и всю его семью. Мужчина, ментальное здоровье которого вызывает у специалистов серьезные сомнения, задержан и…
Тема дня
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...

Состоявшееся 12 декабря заседание европейского парламента стало прямо-таки рекордным по своему антир...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.