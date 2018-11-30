Житель Забайкалья напоил сожительницу уксусной кислотой

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Полиция Забайкалья задержала жителя Читы, который убил свою гражданскую жену самым жестоким образом — 33-летний мужчина силой напоил 42-летнюю женщину уксусной кислотой, а затем в течение двух дней наблюдал, как она умирает в муках на глазах у своего маленького сына.

"После ссоры с сожительницей, мужчина повалил ее на пол и силой напоил концентрированной уксусной кислотой. Женщина умерла через два дня, после чего убийца обратился в полицию с заявлением о самоубийстве", — сообщают правоохранители, по словам которых, в квартире все это время находится четырехлетний сын убийцы и его жертвы.

Судмедэкспертиза показала, что смерть женщины была насильственной, то есть, версия о самоубийстве, озвученная подозреваемым, не соответствует действительности. Сам он, при этом, продолжает настаивать на своей невиновности.