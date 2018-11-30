80 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

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Примерно восемь десятков черных дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии. По данным локального тв-канала TVNZ, ссылающегося на управление по охране окружающей среды, большая половина дельфинов погибла, однако некоторой части животных удалось спастись.

Дельфинов, выбросившихся на побережье новозеландского острова Чатем, обнаружили вчера вечером, но помощь им удалось оказать только сегодня утром — к тому моменту около пятидесяти особей погибли, однако еще нескольким десяткам удалось вернуться в океан самостоятельно. Одного из дельфинов людям пришлось усыпить.

Это не единственный подобный случай, имевший место в Новой Зеландии в последнее время — на прошлой неделе на побережье острова Стьюарт выбросились почти полторы сотни дельфинов-гринд. Погибла половина, а остальных усыпили, так как шансов на спасение животных не было.