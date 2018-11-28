В Екатеринбурге к школьникам, рисовавшим радугу, отправили психолога

В екатеринбургскую школу номер сто пятнадцать, где прошел конкурс плакатов с изображением людей нетрадиционной ориентации, была направлена бригада психологов. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылающиеся на представителей городской администрации Екатеринбурга.
Психологов направили в школу после того, как один из ее учеников написал на плакате, нарисованном в рамках "Недели толерантности", фразу: "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию и расу. Мы все по-своему уникальны". На плакате, при этом, есть силуэты однополых пар.
Свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков заявил, что ситуация требует самой тщательной проверки. "Если ребенок сам нарисовал это, то с ним необходимо провести педагогическую работу. Если же будет установлена причастность взрослых, то можно будет применить закон о защите несовершеннолетних от гомосексуальной пропаганды", — говорит омбудсмен.
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