Госпитализацию писателя Михаила Елизарова опровергли

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Новость о госпитализации российского писателя Михаила Елизарова, распространенная некоторыми средствами массовой информации ранее, не подтвердилась — коллега Елизарова, петербургский писатель Андрей Аствацатуров, опроверг слухи.

СМИ, как напоминает Федеральное агентство новостей, сообщали, что писатель Михаил Елизаров находится в токсико-реанимационном отделении НИИ Скорой помощи Склифосовского.

Однако Аствацатуров заявил, что речь идет о недостоверных сведениях, так как с Елизаровым все в полном порядке. "Я только что разговаривал с ним по телефону и могу заявить с полной уверенностью, что Елизаров находится не в больнице", — сказал Аствацатуров в беседе с представителями ФАН.