Косатки напали на рыбаков под Магаданом

Моторная лодка, на борту которой находились два рыбака, утонула в Охотском море. Причиной инцидента стали касатки, которые напали на судно и перевернули его.
Одному из рыбаков удалось выжить, однако второй мужчина погиб. Инцидент, как рассказал оставшийся в живых рыбак, произошел в заливе Тауйская губа, что на северо-западе Охотского моря, в полусотне километров от Магадана.
До сих пор, по данным MagadanMedia, в Магаданской области не фиксировалось ни одного трагического инцидента с участием косаток. Почему эти морские млекопитающие перевернули лодку с рыбаками — неизвестно, но специалисты предполагают, что животные могли действовать без злого умысла, то есть, исключительно из любопытства.
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