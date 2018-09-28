Вор украл из офиса в Москве 19 млн рублей через отверстие в стене

Неизвестный злоумышленник похитил девятнадцать миллионов рублей у московского бизнесмена, проделав дыру в помещении, где тот арендовал офис. О крупной краже в Москве сообщают локальные СМИ, ссылающиеся на офпредставителей столичного главка полиции.
"Днем двадцать шестого сентября из дома номер 3 по улице Гостиничной были украдены 19 млн рублей, принадлежавшие бизнесмену. Пострадавший оформил сделку купли-продажи мясной продукции и положил полученные в результате сделки деньги в тумбу, которая стояла у стены. Заглянув в тумбу в следующий раз, мужчина уже не обнаружил там деньги", — рассказывают московские правоохранители.
Оказалось, что в тумбе, а также в стене позади нее, было заранее проделано отверстие, через которое вор и похитил деньги. В данный момент злоумышленника пытаются найти полицейские, по факту кражу инициировано расследование.
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