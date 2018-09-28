Туристы пытались продать украденную из Киево-Печерской лавры икону

Икону Георгия Победоносца, украденную из Киево-Печерской лавры, пытались продать некие иностранные граждане, позиционирующие себя как туристов. Об инциденте, в результате которого Киево-Печерская лавра едва не осталась без ценной иконы, сообщали сотрудники религиозного учреждения.
"Обнаружив исчезновение иконы, священнослужители сразу же обратились в полицию", — говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Лавры.
Киевским правоохранителям удалось задержать похитителей в тот же день — ими оказались иностранные туристы, которые пытались продать реликвию. Теперь икона нуждается в реставрации — она, как отмечается, пострадала в результате небрежного отношения.
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