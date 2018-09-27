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В Подмосковье мужчина похитил 14,5 тысячи бутылок шампанского

Четверг, 27 Сентября 2018 11:27
В Подмосковье мужчина похитил 14,5 тысячи бутылок шампанского Фото из открытых источников

Мужчину, который похитил четырнадцать с половиной тысяч бутылок шампанского со склада в Подмосковье, задержали в его квартире в Москве. О грандиозном похищении шампанского сообщают официальные представители Главного управления Министерства внутренних дел РФ по столичному округу.

 

Являясь сотрудником транспортной компании, мужчина получил шампанское на складе в Селятино, предъявив все необходимые для этого документы. Однако вместо того, чтобы доставить груз алкоголя заказчику, мужчина скрылся. Стоимость похищенного шампанского превысила два миллиона рублей.

 

В настоящий момент преступник задержан, ведется следствие. В полиции говорят, что похититель шампанского может обосноваться за решеткой надолго — совершенное им преступление подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Шампанское
 
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