В Китае казнили мужчину, который убил девять школьников

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Верховный народный суд Китайской Народной Республики санкционировал казнь мужчины, который весной этого года устроил резню, унесшую жизни девяти подростков.

Резня, в результате которой девять школьников погибли и еще двенадцать получили травмы, стала основанием для вынесения смертного приговора, который сегодня привели в действие.

Казненный убийца, двадцативосьмилетний житель провинции Шэньси по имени Чжао Цзэвэй, напал на возвращавшихся из школы детей двадцать седьмого апреля 2018-го. Орудуя кинжалом, преступник убил девять, а также ранил двенадцать детей. В ходе следствия мужчина говорил, что осуществив массовое убийство, он намеревался выместить обиду, которая накопилась у него в результате травли в школе.