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В Китае казнили мужчину, который убил девять школьников

Четверг, 27 Сентября 2018 11:04
В Китае казнили мужчину, который убил девять школьников Фото из открытых источников

Верховный народный суд Китайской Народной Республики санкционировал казнь мужчины, который весной этого года устроил резню, унесшую жизни девяти подростков.

 

Резня, в результате которой девять школьников погибли и еще двенадцать получили травмы, стала основанием для вынесения смертного приговора, который сегодня привели в действие.

 

Казненный убийца, двадцативосьмилетний житель провинции Шэньси по имени Чжао Цзэвэй, напал на возвращавшихся из школы детей двадцать седьмого апреля 2018-го. Орудуя кинжалом, преступник убил девять, а также ранил двенадцать детей. В ходе следствия мужчина говорил, что осуществив массовое убийство, он намеревался выместить обиду, которая накопилась у него в результате травли в школе.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости казнь
 
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