Автобус со школьниками попал в ДТП из-за выбежавшего на трассу зверя

Дорожно-транспортное происшествие в Германии — школьный автобус, который перевозил несколько десятков детей, съехал в кювет из-за дикого животного, которое внезапно выбежало на трассу. Инцидент, по итогам которого двенадцать детей получили травмы, произошел недалеко от населенного пункта Троккау.
"Водитель автобуса попытался объехать дикого зверя, который неожиданно выбежал на дорогу, и съехал в кювет. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили двенадцать детей", — приводит слова уполномоченных сотрудников немецкой полиции издание Bild.
Какой конкретно зверь выбежал на трассу — не уточняется. Известно, что троим из пострадавших детей потребовалась экстренная госпитализация.
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