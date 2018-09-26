Рэпер Lil Xan был госпитализирован после передозировки острым "Читосом"

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Передозировка, с которой попал в госпиталь американский рэпер Lil Xan (настоящее имя исполнителя — Диего Линос) — обычное дело для деятелей культуры его уровня, однако Lil Xan отличился тем, что едва не угробил себя не какими-нибудь наркотиками, а... острыми чипсами.

"Я, кажется, съел слишком много этого проклятого острого "Читоса", и, соответственно, у меня внутри произошло что-то плохое, так как в итоге я начал блевать кровью", — рассказал Lil Xan своим поклонникам и попросил их с осторожностью относиться к острым чипсам.

Коллеге Диего Линоса, рэперу Маку Миллеру, повезло меньше — в начале сентября он умер от передозировки. Миллер, правда, стал жертвой классической передозировки, то есть он переел наркотиков, а не чипсов.