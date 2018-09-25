В Италии американская туристка ранила прохожего дроном

Дрон, которым управляла американская туристка, решившая при помощи современных технологий запечатлеть достопримечательности Милана, попал прямо в лицо итальянцу, который шел по площади Дуомо. Травмированного мужчину госпитализировали, а туристку из США арестовала полиция.
По данным итальянских правоохранителей, тридцатиоднолетняя женщина, которая невольно травмировала мужчину, управляла дроном с явными нарушениями, так как БПЛА кружил в людном месте на опасно малой высоте.
Женщину в итоге арестовали за грубое нарушение нормативного кодекса Государственного департамента гражданской авиации, по факту инцидента ведется расследование. Дрон, влетевший случайному прохожему в лицо, был конфискован.
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