Жителя Брянской области осудили за нелепую смерть любовницы

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Жителя Брянщины, который в романтическом припадке нес свою сожительницу на руках по лестнице многоквартирного дома, однако уронил ее и, тем самым, причинил женщине смерть по неосторожности, приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием десяти процентов от зарплаты, а также к штрафу в объеме 500 тысяч рублей.

Нелепый трагический случай произошел осенью прошлого года — 33-летний житель Брянской области решил пронести свою возлюбленную по лестнице на руках, однако что-то пошло не так — то ли мужчина не рассчитал своих сил, то ли просто роковая случайность, но женщина в итоге упала, сильно ударилась головой и скончалась в больнице через два дня.

Преступление, в котором Клинцовский городской суд признал виновным мужчину, предусмотрено первой частью 109 статьи УК РФ — оно называется "Причинение смерти по неосторожности".