Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

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Два лица, с которыми в Индонезии появился на свет ребенок-мутант в Индонезии — это не единственная его особенность. В черепной коробке малыша, как отмечают местные врачи, находятся сразу два головных мозга.

По данным информационного ресурса inforeactor.ru, который сообщает об уникальном случае, ребенка назвали Гиланом, а родился он в Батаме. Пугающая мутация оказалась не смертельной — в данный момент двухмесячный мальчик чувствует себя нормально. Врачи, впрочем, опасаются, что в деформированной голове малыша может накапливаться жидкость, поэтому за ребенком ведется постоянное медицинское наблюдение.

Специалисты отмечают, что речь идет о достаточно редкой мутации — что-то подобное бывает в одном случае из двухсот пятидесяти тысяч. Мать мальчика, родившегося с редкой патологией, говорит, что во время беременности подвергалась ультразвуковой диагностике, однако медики не заметили мутацию.