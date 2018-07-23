Карельский Хатико уже 3 недели ждет своего хозяина на трассе

Жители Карелии обеспокоились судьбой пса, который уже в течение трех недель сидит на обочине трассы Петрозаводск — Лососиное и, судя по всему, кого-то ждет.
Собака, которая выглядит как немецкая овчарка, ждет, как предполагается, своего хозяина — пес подбегает к каждому остановившемуся автомобилю и, не увидев хозяина, отбегает обратно. На оставленного без присмотра пса обратили внимание местные зоозащитники, которые начали подкармливать "карельского Хатико" и оставлять ему воду.
Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что "карельского Хатико" просто вывезли подальше от дома и оставили в лесу, так что за внешне трогательной историей может скрываться чудовищная жестокость. Впрочем, достоверно неизвестно, как пес оказался здесь и кого он ждет. Зоозащитники просят граждан не оставаться равнодушными и подкармливать пса. В перспективе его планируют вывезти в город и найти ему нового хозяина.
В одном из самых милых и мудрых мультиков советской эпохи встречается такой замечательный и симпатич...
Многие люди видят лицо Бога в красоте природы, но лишь немногие из них создают что-то уникальное, на...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.