Карельский Хатико уже 3 недели ждет своего хозяина на трассе

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Жители Карелии обеспокоились судьбой пса, который уже в течение трех недель сидит на обочине трассы Петрозаводск — Лососиное и, судя по всему, кого-то ждет.

Собака, которая выглядит как немецкая овчарка, ждет, как предполагается, своего хозяина — пес подбегает к каждому остановившемуся автомобилю и, не увидев хозяина, отбегает обратно. На оставленного без присмотра пса обратили внимание местные зоозащитники, которые начали подкармливать "карельского Хатико" и оставлять ему воду.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что "карельского Хатико" просто вывезли подальше от дома и оставили в лесу, так что за внешне трогательной историей может скрываться чудовищная жестокость. Впрочем, достоверно неизвестно, как пес оказался здесь и кого он ждет. Зоозащитники просят граждан не оставаться равнодушными и подкармливать пса. В перспективе его планируют вывезти в город и найти ему нового хозяина.