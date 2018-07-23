В Подмосковье автоледи на Volkswagen пыталась сбить полицейского

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Правоохранитель из подмосковного города Видное, пытавшийся задержать агрессивно настроенную женщину, едва не погиб под колесами ее автомобиля — видеозаписью соответствующего инцидента поделилось Федеральное агентство новостей (смотрите видео ниже).

По данным ФАН, инцидент имел место на территории ЖК "Зеленые аллеи". Автоледи за рулем "Фольксвагена" настойчиво пыталась переехать полицейского, которого для ее усмирения вызвали обитатели жилого комплекса.

"Она еще и с ножом или с ножницами!", — кричала стражу порядка женщина, которая запечатлела происходившее в ЖК "Зеленые аллеи" действо на видео. Жаль, что изготовленный соседкой агрессивной автоледи видеоматериал обрывается на самом интересном месте.