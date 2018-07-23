Пьяная кировчанка голышом уснула на могиле, пока ее дочь 6 часов гуляла на кладбище

Полицейские Кирова привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая решила "отдохнуть" весьма странным образом — женщина пошла гулять на кладбище со своей несовершеннолетней дочерью, и в процессе уснула на одной из могильных плит, предварительно полностью раздевшись.
По данным информационного портала inforeactor.ru, обнаженную пьяную женщину обнаружили спящей на одной из могил сотрудники полиции, которых вызвал случайный прохожий, обративший внимание на разгуливающую по кладбищу девятилетнюю девочку.
"Жительница Кирова пришла на кладбище со своей дочерью и стала распивать алкогольные напитки, а затем сняла с себя всю одежду и уснула на могильной плите, оставив девятилетнего ребенка без надзора. В итоге девочка гуляла по кладбищу в течение шести часов", — рассказывают сотрудники органов правопорядка.
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