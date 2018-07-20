На американский штат Айова обрушилось торнадо

Мощный торнадо, в очередной раз обрушившийся на Соединенные Штаты Америки, ударил по штату Айова — здесь, по данным локального издания De Moines Register, наблюдаются многочисленные разрушения, а также производится эвакуация жителей.
На территории города Пелла, как уточняет средства массовой информации, стихия стала причиной госпитализации нескольких работников одного из предприятий, а в городе Маршаллтаун был поврежден местный госпиталь, поэтому его пациентов пришлось оперативно транспортировать в другое медицинское учреждение.
Плюс, не повезло одной из башен исторического здания городского суда Маршаллтауна, которая в результате бушевавшего в городе торнадо была частично повреждена.
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