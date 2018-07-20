Убийство Дениса Тена: подозреваемый признал свою вину

Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан в пятницу.
Об этом сообщил портал Tengrinews со ссылкой на МВД страны.
"Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС (изолятор временного содержания). В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию", - цитирует портал представителя ведомства.
В свою очередь агентство Казинформ со ссылкой на прокурора Алма-Аты Берика Жуйректаева передает, что задержанный уже признал свою вину, пишет ТАСС.
"В присутствии адвоката им [задержанным] даны признательные показания. Он водворен в ИВС (изолятор временного содержания). Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск", - сказал он. По его словам, задержанный Нуралы Киясов 1994 года рождения является уроженцем Жамбылской области.
Отмечается, что прощание с фигуристом будет организовано в субботу, 21 июля в Алма-Ате.
По данным мэрии города, гражданская панихида начнется в 10:00 по местному времени (07:00 мск) во дворце спорта имени Балуана Шолака.
О смерти Тена стало известно в четверг. Согласно информации департамента внутренних дел Алма-Аты, в 15:00 (12:00 мск) Тен застал двоих мужчин при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение, спортсмена доставили в больницу, где позднее он скончался.
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