Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь‍

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Полицейские Краснокамска устанавливают обстоятельства таинственной смерти четырнадцатилетней девочки, которую заморила голодом собственная мать. Женщина, психическое здоровье которой вызывает серьезные сомнения, была уверена, что ее дочь чем-то больна (то ли сахарным диабетом, то ли раком) и "изобрела" оригинальный способ лечения — не кормить ребенка.

Одноклассники и педагоги скончавшейся от истощения девочки видели, что с ней что-то не так, еще в апреле, однако помочь ей ничем не смогли — социальному работнику, которого все-таки отправили домой к девочке по сигналу из школы, не пустила в квартиру мать.

"В гробу лежал скелет", — пишут локальные СМИ, посвятившие жуткому случаю немало публикаций. Жаль, что внимание на проблему обратили слишком поздно — погибшую из-за сумасшествия матери девочку уже не вернуть.