Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь‍

Полицейские Краснокамска устанавливают обстоятельства таинственной смерти четырнадцатилетней девочки, которую заморила голодом собственная мать. Женщина, психическое здоровье которой вызывает серьезные сомнения, была уверена, что ее дочь чем-то больна (то ли сахарным диабетом, то ли раком) и "изобрела" оригинальный способ лечения — не кормить ребенка.
Одноклассники и педагоги скончавшейся от истощения девочки видели, что с ней что-то не так, еще в апреле, однако помочь ей ничем не смогли — социальному работнику, которого все-таки отправили домой к девочке по сигналу из школы, не пустила в квартиру мать.
"В гробу лежал скелет", — пишут локальные СМИ, посвятившие жуткому случаю немало публикаций. Жаль, что внимание на проблему обратили слишком поздно — погибшую из-за сумасшествия матери девочку уже не вернуть.
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