Четверг 19 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь‍

Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь‍

Четверг, 19 Июля 2018 14:28
Мать ради лечения заморила голодом 14‐летнюю дочь‍ Фото из открытых источников

Полицейские Краснокамска устанавливают обстоятельства таинственной смерти четырнадцатилетней девочки, которую заморила голодом собственная мать. Женщина, психическое здоровье которой вызывает серьезные сомнения, была уверена, что ее дочь чем-то больна (то ли сахарным диабетом, то ли раком) и "изобрела" оригинальный способ лечения — не кормить ребенка.

 

Одноклассники и педагоги скончавшейся от истощения девочки видели, что с ней что-то не так, еще в апреле, однако помочь ей ничем не смогли — социальному работнику, которого все-таки отправили домой к девочке по сигналу из школы, не пустила в квартиру мать.

 

"В гробу лежал скелет", — пишут локальные СМИ, посвятившие жуткому случаю немало публикаций. Жаль, что внимание на проблему обратили слишком поздно — погибшую из-за сумасшествия матери девочку уже не вернуть.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости голод
Главное за сутки
Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за приписываемое РФ вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Такое мнение глава Белого дома выразил…
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. «Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической…
В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такое соглашение возможно…
Читайте также
Очевидцы ДТП сделали селфи с жертвами аварии, пока те умирали в ожидании помощи Очевидцы ДТП сделали селфи с жертвами аварии, пока те умирали в ожидании помощи Резонансный случай в Индии — очевидцы дорожно-транспортного происшествия сделали селфи с умирающими жертвами аварии, вместо того, чтобы оказать им помощь. По данным издания The Sun, в ДТП попали водитель и…
Принципиальный японец поставил на уши полицию из-за украденных 100 рублей Принципиальный японец поставил на уши полицию из-за украденных 100 рублей "Ну кто будет обращаться в полицию из-за какой-то сотни рублей?" — подумал человек, похитивший у прилетевшего в Москву японского болельщика 100 рублей, и ошибся. Японец попался принципиальный, поэтому столичные правоохранители,…
Опубликован список пострадавших при взрыве на «Сургутнефтегазе» в ХМАО Опубликован список пострадавших при взрыве на «Сургутнефтегазе» в ХМАО Взрыв на "Сургутнефтегазе", произошедший сегодня около восьми часов утра, стал причиной травм разной степени тяжести, полученных сотрудниками предприятия. Подробности происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе появились у Федерального агентства новостей. По…
Тема дня
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?

Новость о поднятии пенсионного возраста в России породила немало недовольств в обществе. И многие из...

Фото
Сатана тоже купается или ванна Дьявола Сатана тоже купается или ванна Дьявола

Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечате...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.