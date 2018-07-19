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Семья утонула в собственном доме после сильного ливня

Четверг, 19 Июля 2018 11:01
Семья утонула в собственном доме после сильного ливня Фото из открытых источников

Сильные ливни, накрывшие Оренбургскую область, стали причиной прорыва дамбы в поселке Зеркло, где в результате затопило несколько жилых домов. По данным локальных СМИ, не обошлось без жертв.

 

В одном из расположенных у реки домов жили пожилые супруги, которые погибли из-за прорыва дамбы. "Она была в доме, а он в гараже. Утонули оба — вода за несколько секунд дошла до самого потолка", — рассказывают местные жители, отмечая, что погибший мужчина был инвалидом и раньше работал учителем.

 

Представители муниципалитета признают наличие жертв, но не сообщают никаких подробностей. Известно, что по факту гибели людей в результате прорыва дамбы (которую в МЧС признали незаконной гидротехнической постройкой) была назначена прокурорская инспекция.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ливень
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