Семья утонула в собственном доме после сильного ливня

Сильные ливни, накрывшие Оренбургскую область, стали причиной прорыва дамбы в поселке Зеркло, где в результате затопило несколько жилых домов. По данным локальных СМИ, не обошлось без жертв.
В одном из расположенных у реки домов жили пожилые супруги, которые погибли из-за прорыва дамбы. "Она была в доме, а он в гараже. Утонули оба — вода за несколько секунд дошла до самого потолка", — рассказывают местные жители, отмечая, что погибший мужчина был инвалидом и раньше работал учителем.
Представители муниципалитета признают наличие жертв, но не сообщают никаких подробностей. Известно, что по факту гибели людей в результате прорыва дамбы (которую в МЧС признали незаконной гидротехнической постройкой) была назначена прокурорская инспекция.
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