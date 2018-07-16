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Популярного блогера Мэддисона осудили

Понедельник, 16 Июля 2018 13:42
Популярного блогера Мэддисона осудили Фото из открытых источников

Блогера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) приговорили к полутора годам условного лишения свободы — некогда популярный в русскоязычном интернет-пространстве персонаж был осужден по двести восемьдесят второй статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Это, для тех, кто не в теме — "Возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства". Мэддисона, как уточняют СМИ, приговорили к условному сроку за старое видео, в котором он неудачно пошутил про ислам.

 

После этой неудачной шутки против Мэддисона ополчились последователи "Исламского государства"* — из-за этого блогеру даже пришлось покинуть на время Россию и удалиться из соцсетей. Плюс, Мэддисоном заинтересовались в чеченской прокуратуре, где и обратились в СК с ходатайством о возбуждении уголовного производства.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости блогер
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