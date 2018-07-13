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Опубликован список пострадавших при взрыве на «Сургутнефтегазе» в ХМАО

Пятница, 13 Июля 2018 14:47
Опубликован список пострадавших при взрыве на «Сургутнефтегазе» в ХМАО Фото из открытых источников

Взрыв на "Сургутнефтегазе", произошедший сегодня около восьми часов утра, стал причиной травм разной степени тяжести, полученных сотрудниками предприятия. Подробности происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе появились у Федерального агентства новостей.

 

По данным ФАН, в результате взрыва пострадали семеро сотрудников "Сургутнефтегаза": Равиль М. 1971-го года рождения, Рамиль С. 1987-го г.р., Евгений К. (1979), Артур Г. (1987), Александр Ф. (1979), Александр Г. (1979) и Тимур М. 1986-го года рождения.

 

"У пострадавших разнообразные переломы и ушибы, контузия, а также другие характерные для взрывов травмы. У одного из мужчин травматическая ампутация голени. В данный момент все пострадавшие находятся в медучреждении в Лянторе", — говорят представители предприятия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости взрыв
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