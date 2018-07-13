Врач превратился в экстремиста после лайка в «Одноклассниках»

Врача из Хабаровского края могут приговорить к пяти годам реального лишения свободы за "лайк", который он поставил "разжигающей ненависть и вражду" публикации в социальной сети "Одноклассники".
Согласно уточненным данным, врач из города Советская Гавань "лайкнул" картинку в "Одноклассниках", которая, как посчитало следствие, содержала высказывания, унижающие достоинства целой группы граждан русской национальности. Этого хватило для того, чтобы против врача инициировали уголовное производство по двести восемьдесят второй статье Уголовного кодекса Российской Федерации ("Экстремизм").
Особенную пикантность в ситуацию вносит тот факт, что врач не публиковал экстремистскую картинку, а всего лишь поставил ей "класс".
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