Пятница 13 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Врач превратился в экстремиста после лайка в «Одноклассниках»

Врач превратился в экстремиста после лайка в «Одноклассниках»

Пятница, 13 Июля 2018 11:22
Врач превратился в экстремиста после лайка в «Одноклассниках» Фото из открытых источников

Врача из Хабаровского края могут приговорить к пяти годам реального лишения свободы за "лайк", который он поставил "разжигающей ненависть и вражду" публикации в социальной сети "Одноклассники".

 

Согласно уточненным данным, врач из города Советская Гавань "лайкнул" картинку в "Одноклассниках", которая, как посчитало следствие, содержала высказывания, унижающие достоинства целой группы граждан русской национальности. Этого хватило для того, чтобы против врача инициировали уголовное производство по двести восемьдесят второй статье Уголовного кодекса Российской Федерации ("Экстремизм").

 

Особенную пикантность в ситуацию вносит тот факт, что врач не публиковал экстремистскую картинку, а всего лишь поставил ей "класс".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости экстремизм
Главное за сутки
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun, сообщает …
При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек В результате взрыва резервуара с топливом рядом с Каирским международным аэропортом пострадали 12 человек. Об этом сообщил официальный египетский источник. Всех раненых госпитализировали. Возникший пожар уже потушили, пишет РИА Новости.…
Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today. По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт…
Читайте также
Санитаров психбольницы в Туапсе обвинили в изнасиловании пациентки Санитаров психбольницы в Туапсе обвинили в изнасиловании пациентки Резонансное происшествие на Кубани — одну из пациенток расположенного в Туапсе психоневрологического диспансера изнасиловали сотрудники медучреждения. С соответствующим заявлением, как сообщают региональные СМИ, в полицию обратилась мать потерпевшей женщины. По…
В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 млн эвакуированы‍ В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 млн эвакуированы‍ В Японии число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней увеличилось до 35 человек. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK. По последним данным,…
Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде Власти Таиланда сообщили о крушении легкомоторного военного самолета, при помощи которого сухопутные войска страны патрулировали пограничные районы. В авиакатастрофе, как следует из прочитанного в эфире Пятого национального тв-канала Таиланда заявления,…
Тема дня
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос

"А до тебя, как до жирафа, доходят мудрости слова ....".   Депутат Верховной рады от партии "Оппоз...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.