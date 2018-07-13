Жительница Китая захотела вина со змеиным ядом и впала в кому

21-летняя гражданка Китайской Народной Республики впала в кому после укуса ядовитой змеи, которую она приобрела в Интернете для изготовления "змеиного вина".
Последнее представляет собой довольно популярное в традиционной китайской медицине снадобье, используемое для лечения чуть ли не всех болезней, а также для поднятия тонуса. Приготовление змеиного вина подразумевает погружение змеи в спиртосодержащий напиток — этиловый спирт денатурирует яд, который в итоге теряет свои опасные свойства.
Но в случае с китаянкой по имени Сяофан что-то пошло очень сильно не так — смертельно опасная рептилия (это, если что, был южнокитайский многополосый крайт) укусила девушку за палец, отчего та впала в кому. К счастью, врачам удалось спасти пострадавшую, задействовав противоядие.
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