Пора худеть! В Красноярске мужчина и женщина застряли в ванной

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Красноярские спасатели рассказали о необычном происшествии, помогать оказавшимся в котором людям им недавно довелось — речь идет о мужчине и женщине, которые, будучи людьми весьма немаленького объема, застряли в ванной.

Неизвестно, как конкретно пострадавшие оказались в чугунной ловушке (тут можно было бы пофантазировать о романтическом вечере, но никаких намеков на этот сценарий на сайте КГКУ "Спасатель" нет), но факт есть факт — красноярцы застряли в ванной, что называется, намертво, поэтому обратились за помощью к профессионалам.

Последние оперативно прибыли на место ЧП и вызволили супругов. Обошлось, вроде бы, без сколько-нибудь серьезных последствий, но тревожный звоночек о необходимости похудения все-таки прозвенел.