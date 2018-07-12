Пора худеть! В Красноярске мужчина и женщина застряли в ванной

Красноярские спасатели рассказали о необычном происшествии, помогать оказавшимся в котором людям им недавно довелось — речь идет о мужчине и женщине, которые, будучи людьми весьма немаленького объема, застряли в ванной.
Неизвестно, как конкретно пострадавшие оказались в чугунной ловушке (тут можно было бы пофантазировать о романтическом вечере, но никаких намеков на этот сценарий на сайте КГКУ "Спасатель" нет), но факт есть факт — красноярцы застряли в ванной, что называется, намертво, поэтому обратились за помощью к профессионалам.
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