Хабаровчанин заплатит 300 тыс рублей и пойдет под суд за песню «ВКонтакте»

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Хабаровчанин, которого уличили в прослушивании экстремистских песен в социальной сети "ВКонтакте", пойдет под суд и заплатит внушительный штраф — сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, ссылающийся на правоохранителей Хабаровского края.

Уголовное производство, инициированное в отношении тридцатичетырехлетнего россиянина, началось по сигналу из Федеральной службы безопасности, которая выявила на странице мужчины в соцсети несколько подозрительных аудиозаписей.

"Проверка показала, что речь идет об аудиозаписях экстремистского характера. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело, по итогам которого он должен будет выплатить штраф в размере трехсот тысяч рублей", — говорят правоохранители, отмечая, что любитель сомнительной музыки своей вины не признает.