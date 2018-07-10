Хабаровчанин заплатит 300 тыс рублей и пойдет под суд за песню «ВКонтакте»

Хабаровчанин, которого уличили в прослушивании экстремистских песен в социальной сети "ВКонтакте", пойдет под суд и заплатит внушительный штраф — сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, ссылающийся на правоохранителей Хабаровского края.
Уголовное производство, инициированное в отношении тридцатичетырехлетнего россиянина, началось по сигналу из Федеральной службы безопасности, которая выявила на странице мужчины в соцсети несколько подозрительных аудиозаписей.
"Проверка показала, что речь идет об аудиозаписях экстремистского характера. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело, по итогам которого он должен будет выплатить штраф в размере трехсот тысяч рублей", — говорят правоохранители, отмечая, что любитель сомнительной музыки своей вины не признает.
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