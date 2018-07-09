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Житель Коми, демонстрировавший друзьям интимные фото подруги, получил год условно

Понедельник, 09 Июля 2018 14:27
Житель Коми, демонстрировавший друзьям интимные фото подруги, получил год условно Фото из открытых источников

Жителя Республики Коми, который после ссоры со своей не достигшей совершеннолетия подругой, демонстрировал друзьям ее интимные фотографии, приговорили к одному году условного лишения свободы.

 

По данным республиканской прокуратуры, ранее молодой человек встречался с пострадавшей, поэтому между ними установились довольно доверительные отношения — обвиняемый, в частности, фотографировал свою подругу в обнаженном виде и хранил соответствующие фотографии в своем смартфоне.

 

Но после того, как обвиняемый поссорился с девушкой, он, действуя из желания отомстить, показал интимные фотографии своей экс-возлюбленной друзьям, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Чем, как решил суд, осуществил "незаконное распространение данных о частной жизни лица, составляющих его личную тайну", за что и получил справедливое наказание.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости фотографии
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