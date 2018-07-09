Житель Коми, демонстрировавший друзьям интимные фото подруги, получил год условно

Жителя Республики Коми, который после ссоры со своей не достигшей совершеннолетия подругой, демонстрировал друзьям ее интимные фотографии, приговорили к одному году условного лишения свободы.
По данным республиканской прокуратуры, ранее молодой человек встречался с пострадавшей, поэтому между ними установились довольно доверительные отношения — обвиняемый, в частности, фотографировал свою подругу в обнаженном виде и хранил соответствующие фотографии в своем смартфоне.
Но после того, как обвиняемый поссорился с девушкой, он, действуя из желания отомстить, показал интимные фотографии своей экс-возлюбленной друзьям, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Чем, как решил суд, осуществил "незаконное распространение данных о частной жизни лица, составляющих его личную тайну", за что и получил справедливое наказание.
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