В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 млн эвакуированы‍

В Японии число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней увеличилось до 35 человек. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.
По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему числятся 47 человек. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции. В большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли, что существенно облегчает работу спасателей. Однако местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней.
Император Японии Акихито в связи со сложившейся ситуацией отменил запланированную на ближайшие дни поездку в западную часть страны, чтобы местная полиция могла полностью сосредоточиться на помощи спасателям в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.
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