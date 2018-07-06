Санитаров психбольницы в Туапсе обвинили в изнасиловании пациентки

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Резонансное происшествие на Кубани — одну из пациенток расположенного в Туапсе психоневрологического диспансера изнасиловали сотрудники медучреждения. С соответствующим заявлением, как сообщают региональные СМИ, в полицию обратилась мать потерпевшей женщины.

По словам которой, над ее дочерью надругались санитары психоневрологической больницы. По данному факту была инициирована доследственная проверка, результаты которой пока что не разглашаются.

Руководство психбольницы не идет на контакт с представителями прессы, поэтому ситуация в целом выглядит достаточно туманно. Неизвестно, например, какой диагноз у пострадавшей женщины. Какой-либо другой информации о ней тоже нет, так что будем ждать появления подробностей.