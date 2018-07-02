Снайпер застрелил мэра филиппинского города Танаван

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Неизвестный снайпер застрелил мэра одного из филиппинских городов — сообщает локальный тв-канал ABS-CBN, ссылающийся на правоохранителей. Мужчину по имени Антонио Халили убили непосредственно в ходе церемонии поднятия флага у горсовета.

Убитый был мэром города Танаван и прославился в 2016 году, когда организовал позорное шествие с участием торговцев наркотиками. Вот они-то, как полагает следствие, и могли затаить обиду на градоначальника.

"Снайпер мог находится в зарослях, расположенных в ста пятидесяти метрах от места церемонии. Срезу же после выстрела он скрылся. Антонио Халили был убит выстрелом в грудь — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть", — отмечают филиппинские правоохранители.