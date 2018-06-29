На гавайском пляже обнаружили сотню мертвых детенышей акул

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По факту инцидента с обнаружением на одном из пляжей Гонолулу (Гавайские острова) не менее сотни мертвых акулят, была инициирована проверка — сотрудники Департамента природы и водных ресурсов США уверены, что детеныши акулы-молота погибли из-за рыбацких сетей, которых здесь стало слишком много.

Мертвых акулят нашел местный рабочий Самуель Этрата — по словам мужчины, он никогда не видел ничего подобного, поэтому был в шоке, наткнувшись на такое количество мертвых рыб.

"Мы предполагаем, что мертвых акулят выбросили на пляж сотрудники ресторана La Mariana Sailing Club, которые выпутали их из рыбацкой сети. Акулы практически сразу же погибают, когда попадают в сети, поскольку этим рыбам необходимо двигаться для того, чтобы дышать. Случай с мертвыми детенышами акулы-молота должен стать основанием для ужесточения законодательства по части отлова рыбы сетями", — говорят эксперты.