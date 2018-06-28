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Житель Шанхая зарезал двух школьников

Четверг, 28 Июня 2018 10:07
Житель Шанхая зарезал двух школьников Фото из открытых источников

Происшествие в Китае — вооруженный ножом житель Шанхая напал на детей в районе одной из школ и зарезал двоих из них. Кроме того, обезумевший мужчина ранил еще одного ребенка, а также взрослую женщину.

 

Полицейские оперативно задержали убийцу — им оказался двадцатидевятилетний безработный местный житель. Напав на детей с ножом, шанхаец намеревался "отомстить обществу", из-за которого он якобы не мог найти работу.

 

"Медики, незамедлительно прибывшие на место инцидента, не смогли, несмотря на все усилия, спасти двоих атакованных детей — они скончались от несовместимых с жизнью ран. Еще двое пострадавших (женщина и ребенок) госпитализированы, их жизни вне опасности", — отмечают шанхайские правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Шанхай
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