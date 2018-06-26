Вдова Михаила Круга стала жертвой ограбления

Российская певица Ирина Круг, вдова знаменитого шансон-исполнителя Михаила Круга, стала жертвой дерзкого ограбления — неизвестные злоумышленники проникли в ее дом в ночь на двадцать шестое июня.
По данным средств массовой информации, грабители проникли в дом певицы ночью, когда она спала. Услышав шум, Ирина проснулась и вызвала правоохранителей, которые теперь занимаются поиском преступников. Других подробностей инцидента пока что нет.
"Я не знаю, что там произошло конкретно, но знаю, что в дом проникли. Я с ней толком не разговаривала, поэтому не знаю о ее состоянии на данный момент. Но сейчас она к телефону не подходит", — прокомментировала ситуацию Анна Тимохина, представительница Ирины Круг.
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