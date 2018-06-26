В лагере в Челябинской области умер ребенок

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Следователи начали проверку по факту смерти тринадцатилетнего мальчика в детском лагере на Ильменской турбазе (Миасс, Челябинская область). Умерший ребенок, как отмечают локальные средства массовой информации, был воспитанником детского дома.

"Мальчик стал жертвой эпилептического приступа, который произошел непосредственно во время игры с ребятами. Подоспевшие на помощь врачи скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось", — сообщают официальные представители Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Умерший мальчик отдыхал в оздоровительном лагере вместе с другими сиротами. Предварительная проверка показала, что в смерти ребенка нет признаков криминального характера.