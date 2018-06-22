Пожилая жительница Самары выбросила пятилетнего ребенка с третьего этажа

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Самарские правоохранители инициировали уголовное производство в отношении шестидесятидевятилетней местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения избила пятилетнюю девочку и выбросила ее с расположенного на третьем этаже балкона.

Ребенок, по данным Следственного управления Следственного комитета Самары, получил серьезные травмы, в результате чего ему потребовалось оперативное хирургическое вмешательство. В данный момент девочка все еще находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

"Женщина, избившая девочку и выбросившая ее с балкона, не является ее родственницей — она должна была присматривать за ребенком по просьбе его родного дяди. В данный момент женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорят представители регионального СУСК РФ.