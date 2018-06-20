За ТЦ «Микс» в Кирове несколько часов лежал труп мужчины

Жители Кирова обнаружили труп неизвестного мужчины рядом с торговым центром "Микс". По данным информационного портала inforeactor.ru, труп пролежал около ТЦ в течение нескольких часов, прежде чем за ним приехали специалисты соответствующих служб.
Очевидцы говорят, что правоохранителей вызвали на место ЧП сразу же после обнаружения тела, однако труп, несмотря на это, пролежал на улице еще как минимум три часа, пугая горожан и не способствуя городскому порядку.
"Полицейские никак не прокомментировали этот инцидент, однако из надежных источников известно, что причины, по которым умер мужчина, далеки от криминальных. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, напугавшего кировчан", — сообщают локальные СМИ.
Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на остров...
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.