За ТЦ «Микс» в Кирове несколько часов лежал труп мужчины

Фото из открытых источников

Жители Кирова обнаружили труп неизвестного мужчины рядом с торговым центром "Микс". По данным информационного портала inforeactor.ru, труп пролежал около ТЦ в течение нескольких часов, прежде чем за ним приехали специалисты соответствующих служб.

Очевидцы говорят, что правоохранителей вызвали на место ЧП сразу же после обнаружения тела, однако труп, несмотря на это, пролежал на улице еще как минимум три часа, пугая горожан и не способствуя городскому порядку.

"Полицейские никак не прокомментировали этот инцидент, однако из надежных источников известно, что причины, по которым умер мужчина, далеки от криминальных. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, напугавшего кировчан", — сообщают локальные СМИ.