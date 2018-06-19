В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценности на 50 млн руб

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Болельщик из Колумбии, который имел неосторожность посетить столицу Российской Федерации в рамках Чемпионата мира по футболу, лишился драгоценностей общей стоимостью в пятьдесят миллионов рублей. Об инциденте сообщают московские СМИ, ссылающиеся на источники в полиции.

По данным правоохранителей, ювелирные изделия, стоимость которых составляет пятьдесят миллионов рублей, были похищены неизвестными злоумышленниками из номера отеля Four Seasons, расположенного напротив Кремля. Инцидент произошел четырнадцатого июня, когда колумбиец отсутствовал в гостинице.

В данный момент правоохранители инициировали уголовное производство о краже драгоценностей, проводятся следственные мероприятия.