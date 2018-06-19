XXXTentacion был только началом: В США убит еще один рэпер Jimmy Wopo

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В США стало сразу на двух хип-хоп исполнителей меньше — сперва застрелили рэпера XXXTentacion (он же Джасей Дуэйн Онфрой), а затем бандитская пуля настигла его коллегу по цеху Jimmy Wopo.

Двадцатиоднолетнего Jimmy Wopo обнаружили в критическом состоянии в автомобиле — вместе с ним был госпитализирован еще один мужчина. Усилия врачей, однако, были безрезультатными — рэпер скончался.

Инцидент, как отмечают американские средства массовой информации, произошел накануне в Питтсбурге. Кто и зачем застрелил рэпера — неизвестно. Что же касается убитого ранее двадцатилетнего XXXTentacion, то в него выстрелил несколько раз неизвестный мужчина, когда музыкант выезжал из своего расположенного в Майами мотосалона.