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Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек

Суббота, 09 Июня 2018 10:41
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Фото из открытых источников

В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в  региональной прокуратуре.

 

Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось о 53 отравившихся.

 

На месте работают сотрудники областного Минздрава и Центра медицины катастроф, сообщает РИА Новости.

 

Все дети — в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых, добавили в прокуратуре.

 

Областной СК начал проверку, возбуждено уголовное дело.

 

"Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СК опрашиваются представители администрации лагеря", — сообщили в ведомстве.

 

Региональная прокуратура также организовала проверку. К ней привлечены специалисты Роспотребнадзора. Они отбирают пробы продуктов питания и проводят другие исследования для выяснения причины массового заболевания.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Отравление дети
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