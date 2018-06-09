Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек

В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре.
Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось о 53 отравившихся.
На месте работают сотрудники областного Минздрава и Центра медицины катастроф, сообщает РИА Новости.
Все дети — в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых, добавили в прокуратуре.
Областной СК начал проверку, возбуждено уголовное дело.
"Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СК опрашиваются представители администрации лагеря", — сообщили в ведомстве.
Региональная прокуратура также организовала проверку. К ней привлечены специалисты Роспотребнадзора. Они отбирают пробы продуктов питания и проводят другие исследования для выяснения причины массового заболевания.
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