В Екатеринбурге женщина избила полицейского пельменями‍

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Удар по голове, нанесенный при помощи пакета с двумя килограммами замороженных пельменей, чуть было не отправил в мир иной сотрудника отдела полиции, в который доставили буйную жительницу Екатеринбурга, честно купившую эти самые пельмени в супермаркете, однако укравшую коньяк.

Женщина, которую доставили в отделение, поссорилась с помощником опердежурного, поэтому пустила в ход пельмени. В результате удара сорокатрехлетнему полицейскому потребовалась медпомощь.

"В ходе предварительного разбирательства установлено, что тридцатидевятилетнюю женщину, которая ударила полицейского пельменями, доставили в отдел за то, что она украла в супермаркете бутылку коньяка. Пельмени, которые были использованы ею в качестве оружия, она купила", — отмечают екатеринбургские правоохранители.