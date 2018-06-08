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В Екатеринбурге женщина избила полицейского пельменями‍

Пятница, 08 Июня 2018 09:27
В Екатеринбурге женщина избила полицейского пельменями‍ Фото из открытых источников

Удар по голове, нанесенный при помощи пакета с двумя килограммами замороженных пельменей, чуть было не отправил в мир иной сотрудника отдела полиции, в который доставили буйную жительницу Екатеринбурга, честно купившую эти самые пельмени в супермаркете, однако укравшую коньяк.

 

Женщина, которую доставили в отделение, поссорилась с помощником опердежурного, поэтому пустила в ход пельмени. В результате удара сорокатрехлетнему полицейскому потребовалась медпомощь.

 

"В ходе предварительного разбирательства установлено, что тридцатидевятилетнюю женщину, которая ударила полицейского пельменями, доставили в отдел за то, что она украла в супермаркете бутылку коньяка. Пельмени, которые были использованы ею в качестве оружия, она купила", — отмечают екатеринбургские правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Екатеринбург
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