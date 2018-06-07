Посадочную полосу в Домодедово закрыли из-за трех обнаруженных бомб

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В ходе работ по строительству новой взлетно-посадочный полосы на территории московского аэропорта Домодедово была обнаружена весьма опасная находка — бомбы времен Великой отечественной войны.

Рабочие, как сообщает столичное управление МЧС, обнаружили сразу три авиабомбы времен ВОВ. Для обезвреживания боеприпасов были вызваны саперы центра "Лидер", а также сотрудники МЧС — всего в операции участвовали десять человек и три единицы техники.

"Бомбу нашли в районе н.п. Добрыниха, в километре от жилых домов. Для обеспечения максимальной безопасности пришлось перекрывать одну из взлетно-посадочных полос Домодедово на пятнадцать минут", — отмечают представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.