Посадочную полосу в Домодедово закрыли из-за трех обнаруженных бомб

В ходе работ по строительству новой взлетно-посадочный полосы на территории московского аэропорта Домодедово была обнаружена весьма опасная находка — бомбы времен Великой отечественной войны.
Рабочие, как сообщает столичное управление МЧС, обнаружили сразу три авиабомбы времен ВОВ. Для обезвреживания боеприпасов были вызваны саперы центра "Лидер", а также сотрудники МЧС — всего в операции участвовали десять человек и три единицы техники.
"Бомбу нашли в районе н.п. Добрыниха, в километре от жилых домов. Для обеспечения максимальной безопасности пришлось перекрывать одну из взлетно-посадочных полос Домодедово на пятнадцать минут", — отмечают представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.
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