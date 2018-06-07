В ЛНР обстреляли маршрутку с пассажирами — пострадали шесть человек

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Тревожные новости поступают из непризнанной Луганской народной республики, где в результате минометного обстрела пострадали пассажиры маршрутного автобуса.

По словам представителей ЛНР в СЦКК, обстрел, под который попал маршрутный автобус в районе поселка Голубовское (Кировский горсовет), был осуществлен Вооруженными силами Украины. Итогом происшествия стали ранения разной степени тяжести, полученные шестью пассажирами. На данный момент всех пострадавших доставили в Кировскую городскую больницу.

Отмечается, что обстрел, под который угодил автобус сегодня в пол одиннадцатого утра по локальному времени, производился из орудий калибра 82 миллиметра. Другие подробности инцидента уточняются.