Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Режиссёр фильма о боях за донецкий аэропорт совершил самоубийство

Режиссёр фильма о боях за донецкий аэропорт совершил самоубийство

Вторник, 05 Июня 2018 14:23
Режиссёр фильма о боях за донецкий аэропорт совершил самоубийство Фото из открытых источников

Украинский документалист Леонид Кантер был найден мертвым на территории основанного им арт-хутора Обырок, расположенного в Бахмачском районе Черниговской области. Режиссер документального фильма "Добровольцы Божьей четы", рассказывающего о боях за Донецкий аэропорт, совершил самоубийство — сообщают украинские СМИ, ссылающиеся на данные полиции.

 

Кинематографист покончил с собой при помощи огнестрельного оружия, которое обнаружилось рядом с телом. В данный момент обстоятельства смерти Кантера тщательно изучаются украинскими правоохранителями.

 

Режиссеру было тридцать шесть лет. Кроме ленты "Добровольцы Божьей четы" о событиях в Донецком аэропорту в 2014-2015 годах, Кантер снимал и другие проекты о войне на Донбассе. Например — фильм "Миф", посвященный Василию Слипаку — оперному певцу, который был убит в зоне АТО выстрелом снайпера.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости режиссер
Главное за сутки
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…

Читайте также
«Аэрофлот» отказал в посадке на рейс пассажирам без объяснения причин «Аэрофлот» отказал в посадке на рейс пассажирам без объяснения причин В ночь на тридцать первое мая в Шереметьево произошел довольно странный инцидент — нескольких пассажиров, которые намеревались сесть на самолет в Санкт-Петербург, не допустили к посадке без каких-либо оснований для…
Жителям американского города сообщили о конце света Жителям американского города сообщили о конце света Администрация американского города Марион Каунти (штат Орегон) планировала уведомить население об отключении воды, но что-то пошло не так и жители городка получили сообщения о немедленной эвакуации, которые многие восприняли как…
«Учителя года» арестовали за интимные отношения со школьницами «Учителя года» арестовали за интимные отношения со школьницами Американского педагога, которого совсем недавно признавали "учителем года", арестовали, обвинив в интимных отношениях со школьницами. Новость об этом распространил таблоид The Daily Mail. По информации издания, мужчину по имени Спенсер…
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.