Режиссёр фильма о боях за донецкий аэропорт совершил самоубийство

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Украинский документалист Леонид Кантер был найден мертвым на территории основанного им арт-хутора Обырок, расположенного в Бахмачском районе Черниговской области. Режиссер документального фильма "Добровольцы Божьей четы", рассказывающего о боях за Донецкий аэропорт, совершил самоубийство — сообщают украинские СМИ, ссылающиеся на данные полиции.

Кинематографист покончил с собой при помощи огнестрельного оружия, которое обнаружилось рядом с телом. В данный момент обстоятельства смерти Кантера тщательно изучаются украинскими правоохранителями.

Режиссеру было тридцать шесть лет. Кроме ленты "Добровольцы Божьей четы" о событиях в Донецком аэропорту в 2014-2015 годах, Кантер снимал и другие проекты о войне на Донбассе. Например — фильм "Миф", посвященный Василию Слипаку — оперному певцу, который был убит в зоне АТО выстрелом снайпера.